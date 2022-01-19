Полпред президента в СФО Анатолий Серышев оценил строительство ЛДС в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отчитался перед полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Сарышевым о ходе строительства нового ЛДС к МЧМ-2023.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, глава региона доложил, что рабочие монтируют алюминиевые композитные фасадные панели, шлифуют бетонные конструкции для устройства полов и сидений, укладывают пол, монтируют отопление и вентиляцию, готовятся к отделке помещений. 25 января строители обещают подать тепло и в универсальный зал.