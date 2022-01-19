Для Новосибирска закупят уборочную технику более чем за 50 миллионов рублей

Для Новосибирска в текущем году планируют закупить 20 единиц уборочной техники, сообщила пресс-служба мэрии. На приобретение девяти машин и 11 установок потратят 50,8 миллиона рублей. Конкурс объявят уже в феврале, отметил мэр Анатолий Локоть на выездном совещании по уборке улиц.

«В ближайшее время будет объявлен конкурс, чтобы к следующему сезону, когда в городе будет проходить молодежный чемпионат мира по хоккею, существенно увеличить эффективность работ. Качество уборки тротуаров должно улучшиться на всей территории города, не только на гостевых маршрутах», – отметил Анатолий Локоть.

В списке новой техники — пять тракторов МТЗ-82, четыре шнекороторные установки для уборки снега и две установки для обработки дорог твердыми и жидкими реагентами.