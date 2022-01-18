Дом культуры «Энергия» стал собственностью Новосибирского театрального института

НГТИ (Новосибирский государственный театральный институт) купил за счет субсидии дом культуры «Энергия», сообщается на сайте госзакупок.

«Продавец передал, а покупатель принял следующее недвижимое имущество: Помещение с кадастровым номером 54:35:032685:2548, назначение: нежилое помещение общей площадью 3752,2 кв. м, адрес (местоположение): Новосибирская область, Новосибирск, пр-кт Красный, д. 171/4»,– сказано в материалах закупки. Стоимость здания составила 120,4 млн рублей. Средства на сделку вуз получил из областного бюджета в виде субсидии.

У института не было собственной площадки со сценой для проведения репетиций, выступлений и обучения студентов. Долгое время вуз снимал помещения в ДК «Энергия». С инициативой передать дом культуры институту выступила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Фото: 2ГИС