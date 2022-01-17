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В Заельцовском районе по просьбе горожан построят новый бассейн

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Распоряжение об этом уже подписал Андрей Травников.

Жители микрорайона «Стрижи» в течение уже нескольких лет обращались к властям с просьбой найти место, где они могли бы заниматься спортом. В проекте ─ бассейн с шестью 25-метровыми дорожками, детской чашей и небольшим залом для тренировок. В 2022 году планируют получить разрешение на строительство, а в 2024 году закончить работы. Одна из задач при реализации проекта – бережное отношение к окружающей среде, чтобы зеленый фонд района был максимально сохранен.

«Бассейн будет расположен рядом с лыжной базой, там же планируется построить лыжероллерную трассу: образуется спортивный кластер. В радиусе 300-400 метров от этого места в садиках и школах пребывают около 3 500 детей. Мы считаем, что это будет культовое спортивное место „Стрижей“», ─ отметил Илья Поляков, депутат заксобрания Новосибирской области.

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