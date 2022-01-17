На оперативном совещании в новосибирском правительстве обсудили работу коронавирусных колл-центров

Сейчас среднее время ожидания дозвона в колл-центр составляет 5 секунд.
Губернатор Андрей Травников провел оперативное совещание с членами областного правительства. О мерах по противодействию коронавирусу сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов и руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Щербатов.
На минувшей неделе губернатор поручил усилить мощности колл-центров сферы здравоохранения. Сегодня глава региона подчеркнул, что начало первой рабочей недели было ожидаемо весьма напряженным для первичного звена и службы скорой помощи. Сейчас ситуация стабилизировалась. В напряженные дни в основных колл-центрах сферы здравоохранения – службах 112 и 124 – работали минимум по сто операторов. 17 января в 9.00 в колл-центре горячей многоканальной линии 112 работали 116 сотрудников. Согласно докладу министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, сегодня в 9.00 в колл-центре горячей многоканальной линии 112 работали 116 сотрудников, среднее время ожидания дозвона в колл-центры составило 5 секунд.
Учреждения здравоохранения региона функционируют в режиме повышенной готовности. За прошедшую неделю служба скорой помощи осуществила 16 222 выезда к пациентам. Продолжается массовая вакцинация от заболевания COVID-19 – всего на территорию Новосибирской области поступило 1 млн 972 тыс. 985 доз комплектов вакцины. Первым компонентом на утро понедельника, 17 января привиты 1 млн 414 тыс. 452 человека, законченный курс вакцинации имеют 1 млн 342 тыс. 171 житель Новосибирской области. В течение первой рабочей недели нового года вакцинацию ежедневно проходят около десяти тысяч человек, из них первым компонентом – в среднем 6,5 тыс. человек в день. Общее количество проведенных тестирований – 3 млн 416 тысяч.
За последние сутки зарегистрировано 230 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 43 пациента с подозрением на COVID-19 и внебольничную пневмонию. Общий коечный фонд – 4135 коек, свободными сегодня содержатся 1650 коек.
Андрей Травников потребовал от руководства медицинского ведомства быть готовыми к приходу новой коронавирусной волны.
Фото: архивы пресс-служб
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