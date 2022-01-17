На оперативном совещании в новосибирском правительстве обсудили работу коронавирусных колл-центров

Губернатор Андрей Травников провел оперативное совещание с членами областного правительства. О мерах по противодействию коронавирусу сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов и руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Щербатов.

На минувшей неделе губернатор поручил усилить мощности колл-центров сферы здравоохранения. Сегодня глава региона подчеркнул, что начало первой рабочей недели было ожидаемо весьма напряженным для первичного звена и службы скорой помощи. Сейчас ситуация стабилизировалась. В напряженные дни в основных колл-центрах сферы здравоохранения – службах 112 и 124 – работали минимум по сто операторов. 17 января в 9.00 в колл-центре горячей многоканальной линии 112 работали 116 сотрудников. Согласно докладу министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, сегодня в 9.00 в колл-центре горячей многоканальной линии 112 работали 116 сотрудников, среднее время ожидания дозвона в колл-центры составило 5 секунд.