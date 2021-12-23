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В Новосибирске повысят плату за детсады в 2022 году

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Сколько теперь будут платить родители?

Дошкольные образовательные учреждения Новосибирска с1 января 2022 года поднимут стоимость содержания детей. С родителей будут брать больше на 15%. Постановление об изменении платы в детсадах подписал мэр Анатолий Локоть.

Как следует из документа, опубликованного на сайте городской администрации, в новом году за одного ребенка, посещающего группу раннего возраста (до трех лет), нужно будет платить не 100 рублей в день, а 115.

Для ребят старше трех лет плата тоже вырастет на 15 рублей: вместо 120 рублей в день – 135.

Для малоимущих семей стоимость одного дня пребывания ребенка в детском саду составит 57,5 рублей и 67,5 рублей соответственно возрасту.
 

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