Когда откроют Ледовый городок на Михайловской набережной?

Ледовый городок на Михайловской набережной в Новосибирске начнет работать 30 декабря. Об этом в своем инстаграм-аккаунте написала заместитель мэра Анна Терешкова. «Уже 30 декабря откроется наш Ледовый городок на Михайловской набережной! Ждем!» — сказано в посте.



Как сообщили представители ледового городка, тематика городка 2022 посвящена 100- летнему юбилею Юрия Никулина и его значительному вкладу в развитие циркового искусства. «В ледовом аккомпанементе — цирковой лев, тигр — магический символ года, дрессированные животные, ловкие жонглеры и композиции на тему любимых образов цирка и кино, созданные великим русским актером!» — поделилась в соцсетях администрация городка.

Городок будет работать до марта 2022 года ежедневно с 11 утра до 10 вечера. Вход в городок платный. Стоимость билета для посетителей от 15 лет и старше — 350 рублей. Детям — от 4-х до 14 включительно — 250 рублей. « К льготам посещения можно отнести: бесплатное посещение детьми до 3 лет включительно, а также участникам боевых действий (при предъявлении удостоверения). Для многодетных семей: детям от 4 лет до 14 лет включительно — 200 рублей; от 15 лет — 300 рублей, при предъявлении удостоверения, — отметили представители Ледового городка.

Фото: инстаграм-аккаунт Анны Терешковой