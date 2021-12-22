Новосибирцы не увидят салюта в новогоднюю ночь

В мэрии Новосибирска рассказали, что по причине ковидных ограничений праздничного салюта в центре города не будет. Об этом рассказал заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Владимир Державец. Кроме того, горожане останутся без массовых мероприятий в честь Нового года.



Из-за четвертой волны коронавируса и ограничений программа празднования вновь пройдет в усеченном формате. Городские власти планируют организовать предновогодние ярмарки. В театрах пройдут новогодние представления. В городских парках появится 11 бесплатных горок по ГОСТу. Концерты и другие ивенты там проводить не будут.



«В связи с продолжающей угрозой распространения коронавирусной инфекции, в соответствии со всеми актами Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, уличные культурно-массовые мероприятия с участием граждан на территории парков культуры и отдыха, в Театральном и Первомайском скверах не запланировано», – объявил Владимир Державец.



Ковид повлиял и на проведение конкурса по оформлению города, о чем рассказал начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин. Он отметил, что уже второй год в рамках соревнований среди коммерсантов есть отдельная номинация – световое оформление. Но участников стало меньше. Многие предприятия, которые пострадали из-за пандемии, теперь думают о выживании, а не об украшении города к Новому году.



«Собственники ломают голову над тем, как не потерять покупателя, как сохранить выручки, как привлечь людей, и участие в конкурсе по новогоднему оформлению отходит на второй план, совсем другим головы заняты, – отметил господин Витухин. – Соответственно меньше у нас участников, но конкурс проводится».