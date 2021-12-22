Сложный год для бизнеса: сколько новосибирских компаний закрылись в 2021-м?

За одиннадцать месяцев 2021 года число закрывшихся предприятий сократилось относительно аналогичного периода коронакризисного 2020 года на четверть. Рынок покинули 345,7 тысячи компаний, что стало минимальным показателем смертности бизнеса за последние шесть лет, подсчитали эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

На смену 345 тысячам «умерших» компаний в стране пришло всего 202 тысячи новых. Новосибирская область в общероссийском тренде — в регионе в этом году ликвидировано почти 8 тысяч предприятий, что на четверть меньше, чем в 2020-м. Однако создано новых фирм также меньше, чем закрыто — всего 4,5 тысячи.

Аналитики отмечают, что еще в 2016 году ФНС начала кампанию по борьбе с фирмами-однодневками, после чего юридические лица стали вычеркивать из ЕГРЮЛ в три раза чаще, и закрытия предприятий из года в год стабильно превышали открытия новых бизнесов.

В этом году основная часть закрытых компаний также была исключена из реестра по решению налоговиков: в 62% случаев (214,1 тысячи предприятий) бизнесы были закрыты из-за недостоверных сведений об учредителе, директоре или адресе регистрации (если по истечении шести месяцев после уведомления ФНС юрлицо не исправляет информацию, то оно может быть исключено из ЕГРЮЛ; в поле зрения инспекторов, прежде всего, попадают компании с признаками фиктивного бизнеса, в которых директор и владельцы руководят или владеют множеством юридических лиц, а по адресу предприятия зарегистрировано значительное количество других организаций).

Каждую четвертую фирму из числа ликвидированных (82,68 тысячи предприятий) налоговые органы признали фактически недействующими (такие компании в течение 12 месяцев не сдавали налоговую отчетность и не проводили операций по расчетному счету).

Еще 12% фирм (42,5 тысячи) было ликвидировано по инициативе владельцев, 2% компаний обанкротились (6,4 тысячи). Реорганизацию прошли около 1% фирм (4,5 тысячи).