Новосибирцы будут платить за услуги ЖКХ по новому тарифу

Департамент по тарифам Новосибирской области рассказал о стоимости коммунальных услуг на вторую половину 2022 года. Постановление о повышении тарифа было опубликовано на сайте ведомства.

С 1 июля следующего года отопление будет стоить 1584,28 рубля за 1 гКал вместо прежних 1505,98 рубля — разница составила 5,19%. Также на 5,19% подорожает горячая вода — с 117,90 рубля до 124,02 рубля.

Куб холодной воды будет обходиться в 21,40 рубля. Это на 5,15% дороже, чем сейчас (20,35 рубля).

Стоимость услуг регоператора «Экология-Новосибирск» показала рост в 5,19 %, вывоз ТКО подорожает до 462,48 рубля (на данный момент — 439,62 рубля).

Отметим, что тарифы, как и планировалось, увеличили на размер предельного индекса, установленного в нашей стране, — 5,2%.