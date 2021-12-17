Гигантскую новогоднюю открытку изобразят на льду в Новосибирске

Минприродны РФ инициировало новогоднюю акцию «Чудо на льду» в нескольких городах страны. Суть акции в том, чтобы нарисовать на льду огромные открытки к главному зимнему празднику. Сейчас в Новосибирске ищут для этого место, которое необходимо согласовать с ГУ МЧС России по Новосибирской области по безопасности.

Как пояснил НДН.инфо источник в минприроды региона, река Обь и водохранилище не подошли по этому параметру, поэтому, возможно, местом для ледовой открытки может стать одно из озер.

Первым рисовать на замерзшем водоеме гигантские открытки стал житель села Марково в Амурской области Валерий Мельников. Мужчина, потерявший слух, на протяжении десяти лет на озере Хомутина лопатой расчищал снег в виде рисунка. Новогодние открытки стали визитной карточкой села и Амурской области в целом.

В 2017-м одну из открыток сфотографировали космонавты с борта МКС. В 2020 году Мельников умер. В его честь по всей области создали более 100 ледовых открыток. В этом году к акции присоединятся и другие регионы страны. Рисовать открытки будут 25 декабря.

Фото: ampravda.ru