Объявлены локации для крещенских купаний в Новосибирске

До праздника Крещения больше месяца, но власти Новосибирска уже начали к нему готовиться. Предварительно определен список мест, где будут организованы традиционные крещенские купания. Его опубликовали на странице Муниципальной аварийно-спасательной службы сегодня, 16 декабря.

Пока адресов только четыре. Купели появятся на озере «Жемчужина Сибири» в Заельцовском районе города, на участке Оби в микрорайоне «Затон» (улица Заобская, 97), микрорайоне «Европейский берег» в районе Бугринского моста, а также в парке культуры и отдыха «У моря Обского» (пляж «Бумеранг»).

Это уже второй год, когда купания будут проводиться с противопандемийные ограничениями. В связи с пандемией на месте омовений необходимо соблюдение дистанции, наличие масок и прочее.

Годом ранее в регионе работало 24 купели, нелегальных прорубей было вдвое меньше, чем прежде. Всего в ледяную воду окунулись 14 тысяч жителей.

«В целях безопасности проведения религиозного праздника рекомендуется проводить обряд только в официально разрешенных местах, — подчеркивают в МАСС. — Самовольная организация прорубей в других местах запрещена».