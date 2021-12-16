В маршрутках Новосибирска поднимут стоимость проезда

В последней декаде декабря стоимость проезда в некоторых маршрутных такси Новосибирска подорожает. Об этом сообщили на сайте ЦУГАЭТ. Рассказываем, каких маршрутов это коснется и сколько будет стоить проезд.



По данным перевозчика, с 24 декабря будет установлен тариф на перевозку пассажиров и багажа в размере 35 рублей по маршруту маршрутного такси № 73 «Северное кладбище — ДК им. Кирова».



А с 25 декабря стоимость проезда увеличится до 35 рублей сразу по нескольким маршрутам:



№ 14 «Цветущая Плющиха — ТЭЦ-5»;



№ 29 «ул. Александра Чистякова — м. «Площадь Маркса» — ул. Александра Чистякова (кольцевой)»;



№ 29а «ул. Александра Чистякова — ул. Петухова — ул. Александра Чистякова (кольцевой)»;



№ 44 «Новосибирский автовокзал-Главный — м. «Березовая роща» — Новосибирский автовокзал-Главный (кольцевой)»;



№ 44а «Цветущая Плющиха — Дом Ленина — Цветущая Плющиха (кольцевой)»;



№ 45 «Ключ-Камышенское плато — ТВК "Большая Медведица"»;



№ 54 «Затулинский ж/м — ул. Спортивная»;



№ 63 «Ключ-Камышенское плато — ул. Дюканова»;



№ 19 «ПАТП-9 — ПКиО "Заельцовский"»;



№ 18 «ПАТП-9 — микрорайон "Чистая Слобода"».