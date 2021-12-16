Удалось ли Новосибирской области справиться с экономическими последствиями ковидной пандемии?

Об экономическом статусе региона рассказал Андрей Травников на пресс-конференции, посвященной итогам 2021-го.
Экономика Новосибирской области преодолела последствия пандемии COVID-19и не просто перешла к восстановительному росту, а продолжила развитие в темпах допандемийного 2019 года. Об этом во время пресс-конференции, посвященной итогам 2021-го года, заявил глава региона Андрей Травников. Он озвучил основные показатели, которые подтверждают экономический рост.
Те цели, которые ставили региональные власти, формируя стратегию социально-экономического развития «Сибирское лидерство», достигаются, регион значительно превышает среднероссийские показатели по основным направлениям. Так, хорошие результаты показывает промышленность региона. Индекс промышленного производства по итогам десяти месяцев 2021 года составил более 110 процентов, что значительно превышает среднероссийский показатель. Важно, что рост достигается не только за счет добывающих производств. В обрабатывающей промышленности рост зафиксирован в 17 из 23 видов деятельности, отметил Андрей Травников.
Зафиксирован рост в строительной отрасли, тут объем работ составил 110,4%. В сфере оказания платных услуг населению темп роста 113,2%, в сфере торговли – 110,7%, оптовой торговли – 101,5%. Темпы выше, чем в прошлом году, демонстрирует и жилищное строительство. «В прошлом году Новосибирска область ввела 1,97 млн кв. м нового жилья, значительно опередив все регионы Сибири и Дальнего Востока, в этом году есть все основания полагать, что мы поставим новый рекорд или даже перешагнем отметку в 2 млн кв. метров жилья», – рассказал губернатор.
Главным признаком здоровья экономики является инвестиционная активность. В I полугодии 2021 года объем инвестиций в основной капитал в абсолютном выражении составил 104,2 млрд рублей, что превышает уровень аналогичного периода 2020 года на 14% в сопоставимых ценах.
Глава региона перечислил основные инвестиционные проекты, которые были завершены в этом году. Состоялось открытие центра торговли и переработки сельхозпродукции ООО «РУСАГРОМАРКЕТ-НОВОСИБИРСК» на территории ПЛП с общим объемом инвестиций 8,3 млрд рублей. Запущены логистический комплекс «Почты России» с объемом инвестиций 7,5 млрд рублей, еще одна очередь тепличного комбината «Обской» с объемом инвестиций 1,8 млрд рублей, фулфилмент-центр OZON, селекционно-семеноводческий центр ООО «Сибирский» по производству семян мощностью 20 тыс. тонн и ряд других.
Подавляющее большинство инвестиционных проектов, инициатив, которые обсуждали, рассматривали и поддерживали на заседании Совета по инвестициям – реализуются в срок.
Рост экономики позитивно сказался на исполнении бюджета области. «Опережающее экономическое развитие позволило опережающими же темпами наращивать доходную базу бюджета. Мы ожидаем, что по итогам года доходы бюджета составят 157,2 млрд рублей. Эта цифра превышает первоначальный план на 11,7 млрд рублей или на 8 процентов. Благодаря чему мы совместно с депутатами заксобрания в этом году не один раз выходили на плюсовые поправки в бюджет», – сказал Андрей Травников.
Губернатор уточнил, что на ближайшей сессии законодательного собрания будет рассмотрен третий пакет поправок на увеличение доходов и, соответственно, расходов. Фактически регион вернулся к первоначальному плану по реализации всех программ, строительству объектов, которые были отложены на некоторое время с началом пандемии коронавируса.
Фото: архивы пресс-служб
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