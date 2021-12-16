Удалось ли Новосибирской области справиться с экономическими последствиями ковидной пандемии?

Экономика Новосибирской области преодолела последствия пандемии COVID-19и не просто перешла к восстановительному росту, а продолжила развитие в темпах допандемийного 2019 года. Об этом во время пресс-конференции, посвященной итогам 2021-го года, заявил глава региона Андрей Травников. Он озвучил основные показатели, которые подтверждают экономический рост.

Те цели, которые ставили региональные власти, формируя стратегию социально-экономического развития «Сибирское лидерство», достигаются, регион значительно превышает среднероссийские показатели по основным направлениям. Так, хорошие результаты показывает промышленность региона. Индекс промышленного производства по итогам десяти месяцев 2021 года составил более 110 процентов, что значительно превышает среднероссийский показатель. Важно, что рост достигается не только за счет добывающих производств. В обрабатывающей промышленности рост зафиксирован в 17 из 23 видов деятельности, отметил Андрей Травников.

Зафиксирован рост в строительной отрасли, тут объем работ составил 110,4%. В сфере оказания платных услуг населению темп роста 113,2%, в сфере торговли – 110,7%, оптовой торговли – 101,5%. Темпы выше, чем в прошлом году, демонстрирует и жилищное строительство. «В прошлом году Новосибирска область ввела 1,97 млн кв. м нового жилья, значительно опередив все регионы Сибири и Дальнего Востока, в этом году есть все основания полагать, что мы поставим новый рекорд или даже перешагнем отметку в 2 млн кв. метров жилья», – рассказал губернатор.