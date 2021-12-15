В новосибирском общепите отменяют QR-контроль?

Сегодня, 15 декабря, губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел итоговую пресс-конференцию с представителями СМИ. Глава региона, в частности, развеял появившиеся слухи об отмене QR-кодов в кафе и ресторанах на время зимних праздников.

«Отмена QR-кодов на новогодние праздники не планируется ни в одной из отраслей, в том числе в сфере общественного питания. Мы сняли ограничения по заполняемости зала, по расстановке столов и стульев в закрытых кафе и ресторанах. Мы не стали вводить ограничения даже на такие массовые мероприятия, как новогодние корпоративы, то есть они допустимы при соблюдении мер санитарной безопасности, — сказал губернатор.