Когда в Новосибирске отремонтируют улицу Волочаевскую?

Дорожно-строительные работы на улице Волочаевской в Новосибирске не удалось завершить в заданный срок. Завершение ремонта перенесли на следующий год. Напомним, что работы на этой улице ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



Об итогах работ текущего года и планах на 2022 год рассказал в пресс-центре ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. Журналисты спросили его о ситуации, сложившейся на улице Волочаевской, где не был завершен до конца ремонт дороги: водители и пешеходы жалуются на плохое состояние улицы, при этом по графику работы по ее ремонту должны были закончиться в сентябре.



«Все объекты БКД на контроле министерства, особенно которые не были введены (в срок). Улица Волочаевская действительно должна была быть введена в строй в 2021 году. Вместо нее мэрия ввела другие улицы, чтобы выполнить необходимые объемы. К сожалению, ввод улицы Волочаевской переносится на 2022 год», – сказал Костылевский.



Он отметил, что здесь вина обеих сторон: заказчик намудрил с проектными решениями, у подрядчика есть целая пачка переписки о приостановке работы из-за несоответствия проектным решениям (и внесении изменений в проект). «И, конечно, подрядчику нужно было быть более настойчивым в оперативном внесении изменений, и все-таки стараться объект заканчивать», – отметил министр.



В сентябре 2021 года пресс-служба мэрии сообщала, что готовность объекта в настоящее время составляет 50%. При этом срок окончания всех работ, поставленный перед подрядчиком планировался не позднее 30 октября 2021-го.