Более чем на 2 миллиарда подорожало строительство Восточного обхода

По данным «Сибуправтодор», стоимость первого этапа строительных работ Восточного обхода подорожала на 2,1 млрд рублей, до 12,4 млрд. После расторжения контракта с АО «Сибмост» специалисты провели перерасчет, из-за подорожания стройматериалов, а также логистических услуг увеличилась общая стоимость проекта.



Первый этап строительства — это 20 км дороги от трассы «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» до Академгородка и Кольцово. В этом году начали монтировать первые 10 километров обхода. К 2024 году строительство первого этапа должно быть завершено. В целом протяженность объезда составит 80 километров.



Напомним, строительство Восточного обхода стартовало в 2013 году. С ним возникли сложности. В августе 2020 года Росавтодор расторг контракт с компанией «Сибмост». Сейчас готовность этого участка составляет 46%



Новый генеральный подрядчик «Новосибирскавтодор» определен весной 2021 года, он готов работать с опережением сроков. Первый десятикилометровый участок могут сдать на год раньше — уже осенью 2023 года, вторые 10 километров — в 2024-м.