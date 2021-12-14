Около миллиарда направят школам на покупку российских флагов в 2022 году

Правительство России планирует в следующем году направить на оснащение школ государственными флагами 970,9 млн рублей. Об этом сообщает «Парламентская газета».

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В издании напомнили, что в начале октября президент Путин поручил рассмотреть вопрос об использовании в школах государственных символов страны, а именно флага, гимна и герба. Вопрос включал в себя, в частности, финансирование расходов, связанных с данным вопросом.

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«Документом определяется формула расчета объема субсидий. Отмечается, что в 2022 году на эти цели планируется направить 970 920 000 рублей, аналогичные суммы предусмотрены на 2023 и 2024 годы», – сказано в сообщении.