18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Около миллиарда направят школам на покупку российских флагов в 2022 году

Поделиться:

В 2023-м и 2024-м Правительство РФ планирует выделить на главный символ страны в школах аналогичные суммы.

Правительство России планирует в следующем году направить на оснащение школ государственными флагами 970,9 млн рублей. Об этом сообщает «Парламентская газета».
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
В издании напомнили, что в начале октября президент Путин поручил рассмотреть вопрос об использовании в школах государственных символов страны, а именно флага, гимна и герба. Вопрос включал в себя, в частности, финансирование расходов, связанных с данным вопросом.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
«Документом определяется формула расчета объема субсидий. Отмечается, что в 2022 году на эти цели планируется направить 970 920 000 рублей, аналогичные суммы предусмотрены на 2023 и 2024 годы», – сказано в сообщении.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: