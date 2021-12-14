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Как система QR-кодов повлияет на ценовую политику новосибирских салонов красоты?

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QR-контроль для клиентов бьюти-заведений начнет действовать 20 декабря.

В региональном Роспотребнадзоре заявили о введении системы QR-кодов в новосибирских салонах красоты, спа и парикмахерских. Такое решение властей приведет к резкому скачку цен на бьюти-услуги, сообщают СМИ.

По словам главы комитета по развитию малого и среднего бизнеса Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края Юлии Симбиревой, выручка салонов упадет на 15-20 %. Это приведет к росту цен в парикмахерских и салонах красоты. «Это усложнит подготовку к праздникам. Вряд ли люди пойдут прививаться, но это добавит проблем и может привести к росту стоимости услуг», – отмечает эксперт.

Владелец нескольких парикмахерских «Стрижевский» и студий LaserLove Александр Долгов предположил в беседе с порталом НГС, что перед Новым годом люди все равно не откажутся от бьюти-процедур и будут пользоваться поддельными QR-кодами, чтобы попасть в салон или вызывать мастеров на дом.

Кроме того, введение QR-кодов в салонах красоты чревато расцветом «теневого сектора» рынка: новосибирцы попросту станут пользоваться услугами подпольных заведений.

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