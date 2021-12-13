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Законопроект о введении QR-контроля на транспорте снимут с рассмотрения в Государственной думе

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы. И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан», — отметил господин Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что решение снять законопроект с рассмотрения было принято на основе «учета мнений регионов и обращений граждан». Вопрос снятия законопроекта с повестки обсудят уже сегодня, 13 декабря, на совете Государственной думы.

Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября. Ранее уже сообщалось, что Минтранс не будет проверять QR-коды при продаже авиабилетов. Однако это не значит, что они совсем не понадобятся для полетов.

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