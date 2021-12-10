Сколько чрезвычайных происшествий ликвидировали в 2021 году новосибирские спасатели?

Ликвидация более 7 тысяч лесных пожаров, 60 тысяч пожаров техногенного характера и более 5 тысяч спасенных жизней – Новосибирская область в 2021 году продемонстрировала высокие показатели эффективности в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Итоги деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и выполнения мероприятий гражданской обороны в Сибирском федеральном округе в 2021 году рассмотрены на совещание в облправительстве.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Виктор Яцуценко, замгубернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.



«По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова, выражаю благодарность за вашу работу. В этом году мы плодотворно отработали совместное наше реагирование и действия. Совместная работа в борьбе с коронавирусной инфекцией – практически это отработка гражданской обороны, методов и сил, включающая и концентрацию определенной сферы экономики в производстве средств индивидуальной защиты, построение маршрутов от момента заболевания до госпитализации и многое другое», – отметил Сергей Сёмка.

