Сколько чрезвычайных происшествий ликвидировали в 2021 году новосибирские спасатели?

Итоги работы Управления МЧС по Новосибирской области подвели в региональном правительстве.
Ликвидация более 7 тысяч лесных пожаров, 60 тысяч пожаров техногенного характера и более 5 тысяч спасенных жизней – Новосибирская область в 2021 году продемонстрировала высокие показатели эффективности в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Итоги деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и выполнения мероприятий гражданской обороны в Сибирском федеральном округе в 2021 году рассмотрены на совещание в облправительстве.
В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Виктор Яцуценко, замгубернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.
«По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова, выражаю благодарность за вашу работу. В этом году мы плодотворно отработали совместное наше реагирование и действия. Совместная работа в борьбе с коронавирусной инфекцией – практически это отработка гражданской обороны, методов и сил, включающая и концентрацию определенной сферы экономики в производстве средств индивидуальной защиты, построение маршрутов от момента заболевания до госпитализации и многое другое», – отметил Сергей Сёмка.
«Подводя итоги работы управлений в регионах, мы отмечаем последовательное развитие в направлении предупреждения чрезвычайных ситуаций. В плане предотвращения угроз работа проведена достаточная. В Новосибирской области для предотвращения последствий половодья возведены серьезные защитные сооружения. Показателем хорошей работы является впервые обеспеченное в этот период отсутствие подтоплений жилых домов, это достижение и большой труд», – отметил замминистра МЧС РФ Виктор Яцуценко.
В регионе на сегодняшний день для предотвращения чрезвычайных ситуаций используется система космического мониторинга, создается система ортофотопланов – моделей, в которые автоматически загружаются все архивные данные, данные космического мониторинга и других ресурсов и строится 3D-модель местности. Все это позволяет практически в режиме реального времени анализировать возникающие риски и решать задачи. Система позволяет выявлять зоны риска затопления, обнаруживать зарождение тайфунов и очаги возгорания в лесах. Такая система позволяет оперативно доводить информацию до глав муниципальных образований, что также сокращает время решения задач.
С докладом выступил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области, генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов, отметив, что итогом работы службы в регионе стала ликвидация более 7 тысяч лесных пожаров, 60 тысяч пожаров техногенного характера и более 5 тысяч спасенных жизней. В регионе показала свою эффективность работы Единой государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций.
«В числе задач следующего года – сохранение жизни людей, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций, перевод всей системы на предупреждение. Создавая цифровые ресурсы со всей базой данных на территориальном уровне, мы получаем возможность предупреждать, прогнозировать и создавать модели, приближенные к реальным ситуациям, провести работу по защите населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров, подготовка к паводковому сезону. Еще одна из задач – упрощение возмещения вреда гражданам через подачу заявлений на электронном портале Государственных услуг», – отметил Виктор Яцуценко.
В ходе учебно-методического сбора состоялась церемония награждения благодарственным письмом МЧС РФ за деятельное сотрудничество и значительный вклад в развитие системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новосибирской области награжден губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Также в рамках мероприятия заместитель губернатора региона Сергей Сёмка передал ключи от трех новых пожарных автомобилей сотрудникам Управления МЧС по Новосибирской области.
Фото: архивы пресс-служб
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