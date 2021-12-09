Новосибирская область оказалась в пятерке лидеров страны по темпам цифровой трансформации

Использование беспилотников для подробного обзора земельных участков, внедрение новых суперсервисов в работу ЗАГС и цифровизация деятельности мировых судей – реализованные в регионе мероприятия по цифровой трансформации и дальнейшие планы обсудили на заседании Совета по цифровому развитию в новосибирском правительстве.

Совещание прошло под руководством первого замгубернатора Юрия Петухова, который является ответственным за цифровую трансформацию в правительстве региона. Он подчеркнул, что цифровая трансформация должна учитывать в первую очередь интересы граждан. Необходимо, чтобы в основе цифровизации находилась клиентоцентричная модель, ориентированная на жителей региона, помогающая им и решающая их проблемы.

