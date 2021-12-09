Новосибирская область оказалась в пятерке лидеров страны по темпам цифровой трансформации

Первый замгубернатора Юрий Петухов на заседании в региональном правительстве подчеркнул, что цифровизация должна учитывать прежде всего интересы граждан.
Использование беспилотников для подробного обзора земельных участков, внедрение новых суперсервисов в работу ЗАГС и цифровизация деятельности мировых судей – реализованные в регионе мероприятия по цифровой трансформации и дальнейшие планы обсудили на заседании Совета по цифровому развитию в новосибирском правительстве.
Совещание прошло под руководством первого замгубернатора Юрия Петухова, который является ответственным за цифровую трансформацию в правительстве региона. Он подчеркнул, что цифровая трансформация должна учитывать в первую очередь интересы граждан. Необходимо, чтобы в основе цифровизации находилась клиентоцентричная модель, ориентированная на жителей региона, помогающая им и решающая их проблемы.
Как отметил в своем докладе министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь, в рейтинге цифровой трансформации, подготовленном Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), среди всех регионов страны Новосибирская область поднялась с 12 на 5 место (по состоянию на 08.12.2021). Вместе с тем, по ряду показателей у нашего региона есть пространство для роста и дальнейшего улучшения позиций.
В ходе совещания была представлена работа по цифровой трансформации работы департамента имущества и земельных отношений. Среди ближайших планов ведомства – совершенствование региональной геоинформационной системы, перевод услуг в электронный вид, а также развитие портала. Так, предполагается, что на сайте добавится визуализация приватизируемого объекта, включая цифровую 3D-модель, а также появятся обзорные кадры территории, снятые с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Цифровая трансформация работы органов ЗАГС включает, в том числе, создание новых суперсервисов – «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека». Суперсервисы позволят регистрировать рождение и смерть без личного обращения в органы ЗАГС – достаточно будет направить заявление через портал Госуслуг.
Говоря о цифровой трансформации Мировой юстиции Новосибирской области, было отмечено, что среди ближайших задач – создание и внедрение единой базы судебного делопроизводства мировых судей Новосибирска и Новосибирской области. Это существенно сократит нагрузку на сотрудников, исключив трудоемкую и затратную по времени подготовку статистической отчетности.
Фото: архивы пресс-служб
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