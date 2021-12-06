Москва направит крупную сумму фонду обязательного медицинского страхования Новосибирской области

Столица выделит дополнительные средства фонду ОМС Новосибирской области. Соответствующее решение приняла комиссия Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Принято решение в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования направить 1 млрд рублей (...) на финансирование оказания медицинской помощи, в том числе тем, кто заболел или с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией», — сообщил первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков.



