18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Москва направит крупную сумму фонду обязательного медицинского страхования Новосибирской области

Об этом заявил первый зампред Госдумы Александр Жуков.

Столица выделит дополнительные средства фонду ОМС Новосибирской области. Соответствующее решение приняла комиссия Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Принято решение в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования направить 1 млрд рублей (...) на финансирование оказания медицинской помощи, в том числе тем, кто заболел или с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией», — сообщил первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков.

 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: