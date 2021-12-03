Новое здание школы №57 в Дзержинском районе будет стоить 1,3 млрд рублей

В Дзержинском районе Новосибирска планируют построить новое здание школы №57, работы над которым обойдутся более чем в 1 млрд рублей. На сессии горсовета 3 декабря глава департамента строительства Алексей Кондратьев заявил, что работы начнутся в 2022 году.



Господин Кондратьев отметил, что на время строительных работ учеников распределят в ближайшие образовательные учреждения. Он также сообщил, что на данный момент проектная документация проходит госэкспертизу, результаты которой станут известны до конца текущего года.



«Мы подготовили обращение в адрес губернатора Новосибирской области, – заявил Алексей Кондратьев. – Вчера с финансовым блоком письмо сверстали. Чтобы запуститься в строительство объекта, нам необходим объем порядка 600 миллионов рублей».



Глава департамента строительства сообщил, что для строительства всего здания новой школы потребуется порядка 1,3 млрд рублей. После получения первого транша средств строители начнут возводить здание. Из городского бюджета на школу выделят лишь 20 % от общей стоимости на начальном этапе.