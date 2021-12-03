Бюджет Новосибирска на следующий год приняли в первом чтении

Бюджет Новосибирска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов принят в первом чтении на 12-й сессии Совета депутатов Новосибирска. Основной финансовый документ города депутаты поддержали подавляющим большинством голосов.

«Бюджет Новосибирска на 2022 год впервые за все годы превысил 60 млрд рублей. Еще 6-7 лет назад мы говорили о том, что хорошо было бы достичь планки в 50 млрд рублей. А сегодня мы уже говорим о 60 млрд рублей, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Это консолидированный бюджет, он состоит из собственных доходов, а также трансфертов, безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, который направляется нам для реализации тех или иных национальных проектов, федеральных и областных программ. Собственные доходы составят половину бюджета – 30 млрд 375 млн рублей. По сравнению с прошлым годом они выросли на 2 млрд рублей, в основном, за счет увеличения налоговых доходов. Важно, что дефицит бюджета в 2022 году остается прежним – 800 млн рублей. С учетом увеличения общей суммы, относительный процентный показатель дефицита снизился. Это положительная тенденция, которая говорит об устойчивости финансовой системы».

Впервые была сформирована специальная программа развития и благоустройства зон индивидуальной жилой застройки. По словам мэра Анатолия Локтя, это результат совместной кропотливой работы мэрии и депутатов.

«Мы как никогда тщательно прорабатывали бюджет с депутатами. Почти от каждой комиссии поступили предложения по развитию территорий частного сектора. Все пожелания оформились в специальную программу. Финансирование распределяют разные департаменты – дорожный, ЖКХ и другие. Предусмотрены средства на водоснабжение, уличное освещение, ремонт дорог, благоустройство и озеленение. Напоминаю, что около 30 % новосибирцев проживает в зоне индивидуальной жилой застройки», – отметил Локоть.

Также мэр обратил внимание на то, что бюджет Новосибирска из года в год сохраняет свою социальную направленность. Не стал исключением и грядущий период – расходы на отрасли социальной сферы составит 40 млрд рублей, что составляет 66 % всех расходов бюджета города. Самый большой объем финансирования предусматривается на образование – 33,5 млрд рублей (54 % от расходной части бюджета Новосибирска).

Как доложил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска Александр Веселков, в 2022 году ожидаются значительные поступления из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Сумма в размере 1 млрд 256 млн рублей выделяется для ускорения реализации региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилья до 2023 года.

Расходы капитального характера запланированы в объеме 5 млрд 600 млн рублей. Большая часть из них приходится на департамент транспорта (54 %) и на департамент строительства и архитектуры (37 %).