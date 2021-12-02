Новосибирский общепит грозится устроить уличные протесты

Отменить QR-коды потребовали от властей новосибирские рестораторы. В противном случае, по их словам, десятки тысяч сотрудников общепита выйдут с протестами на улицы города.



«Ситуация дошла до критического состояния. Выручка упала на 60–70%, нам нечем платить зарплату сотрудникам, аренду. Мы начнём сокращение персонала, который должен будет пойти на биржу, что потянет за собой невозможность выплачивать ими свои кредиты, ипотеку и так далее», – поделился владелец Mishiko и Trattoria La Trenta Андрей Коротышев на своей странице в Facebook.



Ресторатор подчеркнул: если QR-коды не отменят в ближайшее время, то многие кафе и рестораны разорятся, а потерявшие работу сотрудники выйдут с протестами на улицы. Он отметил, что бизнес-сообщество рассчитывает на конструктивный диалог с властями.