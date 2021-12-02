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Андрей Травников рассказал, когда откроют проезд по четвертому мосту через Обь

Губернатор сообщил об этом в ходе прямой линии с жителями региона.

Движение по четвертому мосту через Обь в Новосибирске запустят в декабре следующего года. Об этом рассказал глава области Андрей Травников во время прямой линии с новосибирцами.

Такие сроки установил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Однако в полноценную эксплуатацию весь объект — вместе с развязками, тоннелем, участками высокоскоростной трассы — сдадут только в 2022-м.

«То есть в декабре следующего года по мосту фактически можно будет проехать. Ну а окончательное завершение строительства и подписание актов эксплуатации в соответствие с соглашением состоится в 2023 года. – отметил губернатор. – Могу анонсировать, что в текущем декабре строители завершат надвижку мостовой части. Фактически левый и правый берега Новосибирска в этом году мостом будут соединены».

Фото: 2ГИС

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