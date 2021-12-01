Губернатор ответил на вопросы новосибирцев во время прямой линии в соцсетях

Жители спрашивали о вакцинации, ремонте дорог, строительстве поликлиник и других актуальных темах.
Строительство поликлиник и ФАПов, ремонт и содержание дорог в областном центре и районах области, возведение масштабных объектов – Ледового дворца спорта и четвертого моста через реку Обь в Новосибирске, защита леса от вырубки, состояние общественного транспорта – около двух сотен вопросов прислали жители региона на прямую линию с Андреем Травниковым. Ответы главы области на свои вопросы новосибирцы могли услышать в прямом эфире в официальной группе региона в социальной сети ВКонтакте и на YouTube-канале ОТС-ТВ.
Губернатор прокомментировал вопросы вакцинации от новой коронавирусной инфекции, подчеркнув, что она идет высокими темпами, в регионе достаточно вакцин «Спутник V» и Спутник «Лайт» и заявил, что в ближайшее время ужесточения ограничительных мер не планируется: важно сосредоточиться на жестком соблюдении уже действующих санитарных мер.
Андрей Травников ответил на вопросы новосибирцев о ходе строительства нового Ледового дворца и перспективах его использования для проведения концертов, расселению ветхого и аварийного жилья, перспективах развития ГЛК «Юрманка». Вопрос вырубки лесов, особенно подчеркнул глава региона, будет взят на особый контроль. Так, жительница региона во время прямой линии обратилась к губернатору с просьбой о помощи в остановке вывоза делового леса под видом санитарных рубок близь села Боровое, которую, по ее словам, ведет Бердский лесхоз.
Глава региона дал поручение разобраться в ситуации. «Я проверю эти факты, по поводу вывоза делового леса. Действительно, санитарные рубки необходимы, сегодня к ним допускаются наши подведомственные организации – лесхозы. Если есть сигналы, что со стороны лесхоза нарушаются правила санитарных рубок, то после прямого эфира я дам поручение проверить», – отметил он.
Жители региона получили ответы на вопросы по строительству поликлиник в городе и развитию амбулаторного звена в районах области.
«В Новосибирской области развернута масштабная программа по увеличению мощностей наших поликлиник. Она реализуется по двум направлениям. Первое – федеральная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Она в основном ориентирована на сельские территории и городские округа за пределами Новосибирска. Так один из долгожданных объектов для жителей Краснообска и Новосибирского района — детская и взрослая поликлиника с подстанцией скорой помощи в Краснообске.
Всего предполагается строительство 16 поликлиник и амбулаторий в разных районах и населенных пунктах области. Это дополнительно к программе строительства ФАПов, которая реализуется у нас уже фактически пять лет.
Второе направление – строительство поликлиник в Новосибирске. Здесь мы активно используем механизмы ГЧП», – сказал Андрей Травников.
Губернатор сообщил, что эта большая программа фактически стартовала – в ноябре закончено строительство новой поликлиники в Заельцовском районе, на улице Кубовая. Идет строительство еще семи поликлиник: на трех площадках активно ведутся строительно-монтажные работы – это поликлиники №27, №2, №7. По всем остальным поликлиникам закончена ПСД, получено положительное заключение экспертизы, оформляется разрешение на строительство, в ближайшие недели будет объявлен конкурс на отбор подрядных организаций. Поэтапный ввод объектов предполагается в 2022 и 2023 годах.
Во время прямой линии новосибирцы не только обращались к губернатору с волнующими их вопросами, но и благодарили за уже проделанную работу. Так жительница поселка Элитный прислала комментарий с благодарностью за строительство в населенном пункте фельдшерско-акушерского пункта. Андрей Травников заверил, что строительство ФАПов в районах области будет продолжаться – темпами не ниже, чем в предыдущие годы. В 2018 году регион взял на себя обязательство строить не менее 30 ФАПов ежегодно и планирует эти темпы выдерживать и в дальнейшем – эта тема находится на особом контроле областных властей.
Фото: архивы пресс-служб
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