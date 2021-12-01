Губернатор ответил на вопросы новосибирцев во время прямой линии в соцсетях

Строительство поликлиник и ФАПов, ремонт и содержание дорог в областном центре и районах области, возведение масштабных объектов – Ледового дворца спорта и четвертого моста через реку Обь в Новосибирске, защита леса от вырубки, состояние общественного транспорта – около двух сотен вопросов прислали жители региона на прямую линию с Андреем Травниковым. Ответы главы области на свои вопросы новосибирцы могли услышать в прямом эфире в официальной группе региона в социальной сети ВКонтакте и на YouTube-канале ОТС-ТВ.

Губернатор прокомментировал вопросы вакцинации от новой коронавирусной инфекции, подчеркнув, что она идет высокими темпами, в регионе достаточно вакцин «Спутник V» и Спутник «Лайт» и заявил, что в ближайшее время ужесточения ограничительных мер не планируется: важно сосредоточиться на жестком соблюдении уже действующих санитарных мер.

Андрей Травников ответил на вопросы новосибирцев о ходе строительства нового Ледового дворца и перспективах его использования для проведения концертов, расселению ветхого и аварийного жилья, перспективах развития ГЛК «Юрманка». Вопрос вырубки лесов, особенно подчеркнул глава региона, будет взят на особый контроль. Так, жительница региона во время прямой линии обратилась к губернатору с просьбой о помощи в остановке вывоза делового леса под видом санитарных рубок близь села Боровое, которую, по ее словам, ведет Бердский лесхоз.

Глава региона дал поручение разобраться в ситуации. «Я проверю эти факты, по поводу вывоза делового леса. Действительно, санитарные рубки необходимы, сегодня к ним допускаются наши подведомственные организации – лесхозы. Если есть сигналы, что со стороны лесхоза нарушаются правила санитарных рубок, то после прямого эфира я дам поручение проверить», – отметил он.

