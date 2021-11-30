Новосибирская клиника Мешалкина теперь принимает пациентов по QR-кодам

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина отныне принимает посетителей, имеющих QR-код. Информация о введении QR-контроля появилась на официальных страницах клиники в соцсетях. В учреждении заявляют, что таким образом заботятся о безопасности пациентов и окружающих, поэтому настаивают, что все посетители должны быть привиты от коронавируса.

«При входе в учреждение сотрудник службы безопасности попросит предоставить двухмерный штриховой код (QR-код), подтверждающий факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесенного заболевания; при наличии медицинских противопоказаний – медицинский документ, подтверждающий факт медицинских противопоказаний к прививке, – сообщают в клинике Мешалкина. – В условиях создавшейся эпидемиологической обстановки, каждый из нас несет ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих». В клинике добавляют, что надеются на понимание пациентов.

Отметим, что данный вид организаций не входит в перечень предприятий, в которых постановлением новосибирского правительства должен быть введен QR-контроль.

Фото: 2ГИС