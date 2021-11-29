Новосибирские лесничества заготовят около 30 тысяч хвойных деревьев к зимним праздникам

Лесохозяйственные предприятия региона двадцати районов области ведут заготовку новогодних деревьев. Сезон заготовки продлится вплоть до 31 декабря. Контроль за работами специалистов лесного хозяйства на территориях, где проводятся рубки ухода за молодняками, осуществляет министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

«Всего в этом году до конца декабря для жителей региона планируется реализовать около 30 тысяч пихт, сосен и елей. Они поступят в продажу во второй декаде декабря. По опыту прошлых лет, этого количества более чем достаточно», – сообщил замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер.



В лесостепной зоне, приобских лесах и ленточных борах области заготавливают сосну, ель, а в присалаирских лесных массивах региона – пихту.



В этом году заготовку новогодних деревьев ведут лесохозяйственные предприятия в двадцати лесничествах в Болотнинском, Венгеровском, Доволенском, Здвинском, Искитимском, Карасукском, Колыванском, Краснозерском, Куйбышевском, Маслянинском, Мошковском, Тогучинском, Новосибирском, Ордынском, Северном, Сузунском, Татарском, Убинском, Чановском, Черепановском районах области.



29 ноября в ходе пресс-тура по заготовке новогодних елок в Ордынском районе начальник отдела лесных отношений – главный лесничий по Ордынскому лесничеству управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды Новосибирской области Владимир Толмачев подчеркнул, что такие рубки не наносят урона экологии, наоборот, прореживание позволяет другим насаждениям получать больше света и пространства для роста.



«Каждый год мы готовим порядка 2 тысяч хвойных деревьев для празднования Нового года, также мы безвозмездно обеспечиваем школы и детские сады Ордынского района», – отметил заместитель директора ГУП НСО «Ордынский лесхоз» Сергей Смирнов.



Напомним, в целях пресечения незаконных рубок хвойных молодняков на территории Новосибирской области министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области организовано ежедневное патрулирование. Действуют двадцать шесть мобильных групп совместно с сотрудниками правоохранительных органов.



Самостоятельная рубка елей жителям региона запрещена. Минимальный размер ущерба за незаконно заготовленное хвойное дерево, в зависимости от породы, составляет от 3 до 6 тысяч рублей. Также нарушителям грозит административный штраф от 3 до 300 тыс. руб., либо уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тыс. руб. или до двух лет лишения свободы со штрафом 100-200 тыс. руб.