Губернатор Новосибирской области встретился с министром культуры Сирии

Андрей Травников и Люббана Мушаввах обсудили перспективы культурного сотрудничества.
Выставка сибирских художников в Сирии, сирийские культурные и исторические ценности – в Новосибирске. Губернатор Андрей Травников и Министр культуры Сирийской Арабской Республики Люббана Мушаввах обсудили перспективы культурного сотрудничества. Глава региона возглавил делегацию Новосибирской области, которая работает в Сирии.
Губернатор поблагодарил Министра за помощь в организации культурной миссии и отметил, что Новосибирская область богата традициями оперного, балетного, драматического, изобразительного искусства, существуют серьезные перспективы для развития сотрудничества в сфере культуры по разным направлениям. Так Сибирский русский народный хор приехал в Дамаск на гастроли уже во второй раз. Новосибирский коллектив горячо принимают в столице Сирии, универсальный язык народной песни и танца позволяет преодолевать языковой барьер, укрепляет дружеские, партнерские отношения между странами и регионами.
Андрей Травников предложил подключить к культурному сотрудничеству и музеи. Например, продемонстрировать новосибирцам сирийские культурные и исторические ценности, а в Сирии организовать выставку сибирских художников. Кроме того, глава Новосибирской области рассказал о сибирских археологах, чей профессионализм мог бы пригодиться при раскопках на богатой историей сирийской земле.
В завершение встречи Андрей Травников от имени сибиряков поздравил Люббану Мушаввах, ее коллег с 63-летием со дня основания министерства культуры Сирийской Арабской Республики. «Сложно переоценить значение вашего ведомства. Задача каждого народа, каждого государства – оберегать свое культурное наследие, традиции и духовные ценности, бережно сохранять свою историю», — отметил Андрей Травников.
Также в первый день работы делегации в САР Губернатор встретился со специальным представителем Президента РФ по развитию отношений с Сирийской Арабской Республикой, Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Сирийской Арабской Республике Александром Ефимовым.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.