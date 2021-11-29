Губернатор Новосибирской области встретился с министром культуры Сирии

Выставка сибирских художников в Сирии, сирийские культурные и исторические ценности – в Новосибирске. Губернатор Андрей Травников и Министр культуры Сирийской Арабской Республики Люббана Мушаввах обсудили перспективы культурного сотрудничества. Глава региона возглавил делегацию Новосибирской области, которая работает в Сирии.

Губернатор поблагодарил Министра за помощь в организации культурной миссии и отметил, что Новосибирская область богата традициями оперного, балетного, драматического, изобразительного искусства, существуют серьезные перспективы для развития сотрудничества в сфере культуры по разным направлениям. Так Сибирский русский народный хор приехал в Дамаск на гастроли уже во второй раз. Новосибирский коллектив горячо принимают в столице Сирии, универсальный язык народной песни и танца позволяет преодолевать языковой барьер, укрепляет дружеские, партнерские отношения между странами и регионами.