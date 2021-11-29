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Мэрия Новосибирска планирует перенести памятник Покрышкину

Работы по переносу предположительно стартуют во втором квартале следующего года.

Памятник маршалу Александру Покрышкину, который сейчас находится на площади Маркса, могут перенести на новое место уже в 2022 году. Предложение перенести памятник на муниципальную территорию поступило от собственника участка, сообщили НГС в пресс-центре мэрии. Причем собственника готов взять на себя все расходы.

Предположительно, памятник перенесут на транспортное кольцо улицы Ватутина и проспекта Маркса. Впрочем, пока точное место, куда переедет памятник маршалу Покрышкину, не названо. Ожидается, что работы по переносу памятника начнутся во втором квартале 2022-го.

Фото: 2ГИС
 

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