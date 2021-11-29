Мэрия Новосибирска планирует перенести памятник Покрышкину

Памятник маршалу Александру Покрышкину, который сейчас находится на площади Маркса, могут перенести на новое место уже в 2022 году. Предложение перенести памятник на муниципальную территорию поступило от собственника участка, сообщили НГС в пресс-центре мэрии. Причем собственника готов взять на себя все расходы.

Предположительно, памятник перенесут на транспортное кольцо улицы Ватутина и проспекта Маркса. Впрочем, пока точное место, куда переедет памятник маршалу Покрышкину, не названо. Ожидается, что работы по переносу памятника начнутся во втором квартале 2022-го.

Фото: 2ГИС

