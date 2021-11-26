Жители Новосибирской области смогут увидеть полет кометы Леонард

Жителям Новосибирска и области посчастливится наблюдать редчайшее астрономическое явление — полет кометы Леонард. Это небесное тело было открыто в январе 2021 года. Пик его сближения с нашей планетой состоится во второй декаде декабря.

По данным портала StarWalk, к этому моменту комета окажется на расстоянии 34 млн км от Земли. Комету отличает высокая скорость (около 70 м/c) и яркий шлейф.

По прогнозам специалистов, комета Леонард пересечет Солнечную систему лишь однажды. Поэтому увидеть ее можно будет только один раз — больше она к нам не вернется.

«В этом году эта комета действительно станет самой яркой. В середине декабря, примерно 12-13 числа, она будет ближе всего к Земле. Это лучший период для наблюдения в Новосибирске, видима будет утром и вечером. Но наблюдать комету можно начинать уже 8-9 декабря, в это время в бинокль она будет видна точно. Что касается невооруженного глаза, это зависит от того, как будут развиваться события, поскольку комета непредсказуема», — рассказала НДН.инфо руководитель астрономического кружка в Омске Ольга Смолянкина.

Конечно, есть вероятность, что звездное представление испортят погодные условия. Однако эксперты вместе с любителями не теряют надежды увидеть комету и готовятся к захватывающему зрелищу. Будем надеяться на чистое и темное небо!