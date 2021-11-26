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Весной следующего года в Дзержинском районе начнут создавать ландшафтный парк «Каменка»

Завершить работы стоимостью почти 300 миллионов планируют осенью 2023-го.

Мэрия Новосибирска ищет подрядчика, который возьмет на себя первый этап создания парка в пойме реки Каменки в Дзержинском районе. Начальная цена контракта — 299 млн рублей. Начнут благоустройство в апреле 2022 года, завершат — в октябре 2023-го. В парке построят визит-центр, стилизованный под старинный кирпичный завод.

Документы электронного аукциона на благоустройство зелёной территории в пойме Каменки опубликовали на сайте госзакупок. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 10 декабря, итоги подведут 16 декабря.

Заказчиком выступает МАУ «Дирекция городских парков». Проект предусматривает благоустройство в границах улиц Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, переулка Трикотажстроя, улиц Есенина, Трактовой и Волочаевской.

По условиям договора, рассчитываться с подрядчиком будут поэтапно: в 2022 году он получит 147,7 млн рублей, в 2023 году — 151,3 млн рублей.

За полтора года подрядчик должен благоустроить территорию парка, проложить дорожно-тропиночную сеть, а также возвести павильон визит-центра в виде старого кирпичного завода, два туалета и два павильона проката.

Фото: green.novo-sibirsk.ru

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