Весной следующего года в Дзержинском районе начнут создавать ландшафтный парк «Каменка»

Мэрия Новосибирска ищет подрядчика, который возьмет на себя первый этап создания парка в пойме реки Каменки в Дзержинском районе. Начальная цена контракта — 299 млн рублей. Начнут благоустройство в апреле 2022 года, завершат — в октябре 2023-го. В парке построят визит-центр, стилизованный под старинный кирпичный завод.



Документы электронного аукциона на благоустройство зелёной территории в пойме Каменки опубликовали на сайте госзакупок. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 10 декабря, итоги подведут 16 декабря.



Заказчиком выступает МАУ «Дирекция городских парков». Проект предусматривает благоустройство в границах улиц Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, переулка Трикотажстроя, улиц Есенина, Трактовой и Волочаевской.



По условиям договора, рассчитываться с подрядчиком будут поэтапно: в 2022 году он получит 147,7 млн рублей, в 2023 году — 151,3 млн рублей.



За полтора года подрядчик должен благоустроить территорию парка, проложить дорожно-тропиночную сеть, а также возвести павильон визит-центра в виде старого кирпичного завода, два туалета и два павильона проката.

Фото: green.novo-sibirsk.ru