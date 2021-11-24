Где в Новосибирске установят праздничные елки?

Праздничные елки установят в Новосибирске уже к середине декабря, сообщил председатель комитета рекламы и информации администрации города Олег Хорошунов.



В этом году елки появятся еще в трех новых местах города, где раньше их не устанавливали. Первое праздничное дерево установят в Советском районе к 1 декабря, второе – на Михайловской набережной к 10 декабря. Третья елка появится возле кинотеатра им. Маяковского ориентировочно к середине декабря.



Кроме того, традиционные новогодние ели установят возле сквера ГПНТБ, на площадях Маркса и Калинина. Главная новосибирская елка на площади Ленина появится к 1 декабря.