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Где в Новосибирске установят праздничные елки?

Новогодние деревья украсят город уже в первой половине декабря.

Праздничные елки установят в Новосибирске уже к середине декабря, сообщил председатель комитета рекламы и информации администрации города Олег Хорошунов.

В этом году елки появятся еще в трех новых местах города, где раньше их не устанавливали. Первое праздничное дерево установят в Советском районе к 1 декабря, второе – на Михайловской набережной к 10 декабря. Третья елка появится возле кинотеатра им. Маяковского ориентировочно к середине декабря.

Кроме того, традиционные новогодние ели установят возле сквера ГПНТБ, на площадях Маркса и Калинина. Главная новосибирская елка на площади Ленина появится к 1 декабря.

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