Новосибирск получит 775 миллионов рублей на благоустройство в 2022 году

Власти Новосибирской области планируют выделить около 775 млн рублей на благоустройство городской среды в 2022 году, заявил в пресс-центре ТАСС министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов. «В 2022 году запланировано предоставление субсидий на 775 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 744 млн рублей. Объектов 185, из них 70 относятся к общественным пространствам», ‒ уточнил министр.



Хотя точек благоустройства – 185, но основные усилия (и деньги) сосредоточатся на нескольких знаковых объектах. Это, прежде всего, территории вокруг строящегося Ледового дворца спорта – ее нужно привести в идеальный порядок к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет у нас в 2023 году.



Министр пояснил, что работа будет непростой не только из-за стройки, но и потому что берег Оби, где она ведется, долгое время оставался вне зоны внимания региональных властей и порядком одичал: беспорядочно зарос лесом, за которым никто не ухаживал.



Второй проект, который окажется в фокусе внимания, это река Каменка, которая протекает по центру Новосибирска и пока никак его не украшает. «На этой неделе мы с представителями мэрии Новосибирска и подведомственных учреждений будем обсуждать, как заходить в столь сложный и капиталоемкий объект, как благоустройство реки Каменка. В том числе, должны будем услышать сведения по стоимости этого проекта», ‒ сказал Денис Архипов.



Третий крупный проект – завершение благоустройства Заельцовского парка. Основная идея – оборудовать несколько зон отдыха, чтобы равномерно распределить посетителей по зеленому массиву, сняв нагрузку с центральной аллеи.