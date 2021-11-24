18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Новосибирцы проголосовали за ликвидацию торговых палаток на площади Калинина

Опрос на тему благоустройства площади провела мэрия Новосибирска.

На сайте мэрии Новосибирска завершился опрос, посвященный благоустройству площади Калинина. Большинство горожан в ходе опроса выступили за ликвидацию нестационарных объектов торговли.

Опрос проходил в течение двух недель. Жителей Новосибирска спрашивали, в том числе, стоит ли оставить торговые павильоны и палатки на площади. За их ликвидацию проголосовали 56,59%. Еще 42,25% считают нужным сделать торговлю на площади более организованной.

Создание дорожек для велосипедов и электросамокатов поддержали 75,97% опрошенных. Против высказался 21,32% респондентов. Подавляющее большинство — 91,21% хотели бы видеть на площади Калинина деревья, кустарники и клумбы.

За обустройство прогулочной зоны и скамеек для отдыха проголосовали 55,95% новосибирцев. 36,56% высказались против, посчитав, что зона отдыха не нужна в месте, постоянно загруженном автомобилями.

Фото: 2ГИС

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: