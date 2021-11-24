Новосибирцы проголосовали за ликвидацию торговых палаток на площади Калинина

На сайте мэрии Новосибирска завершился опрос, посвященный благоустройству площади Калинина. Большинство горожан в ходе опроса выступили за ликвидацию нестационарных объектов торговли.

Опрос проходил в течение двух недель. Жителей Новосибирска спрашивали, в том числе, стоит ли оставить торговые павильоны и палатки на площади. За их ликвидацию проголосовали 56,59%. Еще 42,25% считают нужным сделать торговлю на площади более организованной.

Создание дорожек для велосипедов и электросамокатов поддержали 75,97% опрошенных. Против высказался 21,32% респондентов. Подавляющее большинство — 91,21% хотели бы видеть на площади Калинина деревья, кустарники и клумбы.

За обустройство прогулочной зоны и скамеек для отдыха проголосовали 55,95% новосибирцев. 36,56% высказались против, посчитав, что зона отдыха не нужна в месте, постоянно загруженном автомобилями.

Фото: 2ГИС