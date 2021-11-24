Заельцовский парк планируют открыть весной будущего года

«Мы были осенью в парке, работы в большей степени завершены. Я думаю, что весной, когда сойдет снег, мы, конечно же, все с вами увидим новою территорию и получим удовольствие от этого объекта. Это крупнейший объект на сегодняшний день у нас в проекте», — подчеркнул министр.

Напомним, парк был закрыт на реконструкцию в апреле этого года. Официальная дата сдачи объекта была назначена на конец мая 2022 года. Однако ранее в мэрии заявили, что работы удастся закончить досрочно, а парк получится открыть уже этой осенью.

Контракт на проведение работ заключен с компанией «Премиум Строй», его сумма составила 170 млн руб.

Фото: архивы пресс-служб