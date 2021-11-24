Заельцовский парк планируют открыть весной будущего года

По словам министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова, проект благоустройства парка практически полностью выполнен.
Любимый новосибирцами Заельцовский парк, где сейчас проводится масштабная реконструкция, собираются открыть весной 2022-го. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил глава регионального министерства ЖКХ и энергетики Денис Архипов.
Он отметил, что проект благоустройства парка сейчас практически полностью выполнен. Во время работ акцент сделан на оздоровляющую составляющую проекта — это экотропы, дорожки для скандинавской ходьбы, детские площадки, а также озеленение и освещение, добавил Архипов.
«Мы были осенью в парке, работы в большей степени завершены. Я думаю, что весной, когда сойдет снег, мы, конечно же, все с вами увидим новою территорию и получим удовольствие от этого объекта. Это крупнейший объект на сегодняшний день у нас в проекте», — подчеркнул министр.
Напомним, парк был закрыт на реконструкцию в апреле этого года. Официальная дата сдачи объекта была назначена на конец мая 2022 года. Однако ранее в мэрии заявили, что работы удастся закончить досрочно, а парк получится открыть уже этой осенью.
Контракт на проведение работ заключен с компанией «Премиум Строй», его сумма составила 170 млн руб.
Фото: архивы пресс-служб
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