Новогодние гуляния на площади Ленина не состоятся

31 декабря в Новосибирске отменены праздничные мероприятия, в том числе традиционные гуляния на площади Ленина.

Для жителей будет организовано больше спортивных активностей на свежем воздухе. Горожане смогут посещать катки, играть в хоккей и кататься на лыжах. Об этом в ходе совещания рассказала заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

Отмена массовых мероприятий связана с угрозой распространения коронавируса. «Поэтому никаких уличных мероприятий мы не планируем, в том числе и новогоднюю ночь», – сообщила госпожа Терешкова.

Отметим, что в новогоднюю ночь в Театральном сквере возле НОВАТа будет звучать классическая музыка. Правда, каток 31 декабря прекратит работу уже в 22:00.