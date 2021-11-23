Стала известна цена билета в новосибирский Ледовый городок

Ледовый городок на Михайловской набережной начнут возводить в следующем месяце. Об этом во вторник, 23 ноября, рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Подрядчика, который займется обустройством зимнего пространства, уже определили. Посещение городка, как и прежде, будет платным, ценники по сравнению с прошлым годом не изменятся.

Для взрослых стоимость билета составит 350 рублей, для детей — в 250 рублей. Дети до трех лет и ветераны боевых действий смогут проходить в городок бесплатно.

Также предусмотрены льготы для многодетных семей — взрослым и детям билеты обойдутся на 100 рублей дешевле. Аттракцион будет работать с 11.00 до 22.00.