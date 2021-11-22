Заполняемость залов в Новосибирской области могут увеличить до 70%

Губернатор Андрей Травников провел оперативное совещание с членами правительства Новосибирской области. В частности, речь шла о необходимости сохранять высокие темпы вакцинации против COVID-19. По информации Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, за последние два месяца на минувшей неделе впервые было зарегистрировано снижение заболеваемости ковидом на 0,6%.

Андрей Травников подчеркнул: несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 остаётся напряженной, Новосибирская область вышла на хорошие темпы вакцинирования. «На позапрошлой неделе от Роспотребнадзора поступили дополнительные рекомендации по условиям увеличения заполняемости залов культурных учреждений, учреждений физкультуры и спорта до 70%. С учетом хорошо идущей кампании по вакцинированию, считаю возможным воспользоваться этими рекомендациями. Прошу оперативный штаб, минюст, минпромторг подготовить решения о внесении изменений в наши нормативные акты, которые позволят увеличить заполняемость залов с 50 до 70% в объектах культуры, физкультуры и спорта – с обязательным сохранением контроля входных QR-кодов и ПЦР-тестов».