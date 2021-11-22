Заполняемость залов в Новосибирской области могут увеличить до 70%

Возможное смягчение противоэпидемических мер обсудили на оперативном совещании в региональном правительстве.
Губернатор Андрей Травников провел оперативное совещание с членами правительства Новосибирской области. В частности, речь шла о необходимости сохранять высокие темпы вакцинации против COVID-19. По информации Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, за последние два месяца на минувшей неделе впервые было зарегистрировано снижение заболеваемости ковидом на 0,6%.
Андрей Травников подчеркнул: несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 остаётся напряженной, Новосибирская область вышла на хорошие темпы вакцинирования. «На позапрошлой неделе от Роспотребнадзора поступили дополнительные рекомендации по условиям увеличения заполняемости залов культурных учреждений, учреждений физкультуры и спорта до 70%. С учетом хорошо идущей кампании по вакцинированию, считаю возможным воспользоваться этими рекомендациями. Прошу оперативный штаб, минюст, минпромторг подготовить решения о внесении изменений в наши нормативные акты, которые позволят увеличить заполняемость залов с 50 до 70% в объектах культуры, физкультуры и спорта – с обязательным сохранением контроля входных QR-кодов и ПЦР-тестов».
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов доложил губернатору о том, что в регионе сохраняются высокие темпы массовой вакцинации населения от заболевания коронавирусной инфекцией.
Поставки вакцины в регион идут стабильно: всего поступил 1 млн 334 тыс. 575 комплектов доз вакцины. Первым компонентом привиты 1 млн 104 тыс. 714 жителей, завершили курс вакцинации 906 тыс. 222 человека. За последнюю неделю, с момента введения обязательной вакцинации, наблюдается наибольшая активность населения. По данным регионального минздрава, за последнюю неделю без учёта выходных дней (а они тоже были активные) привито 88 тысяч 522 человека. Регион не снижает темпы вакцинации – от ее интенсивности сегодня зависит формирование коллективного иммунитета.
В распоряжении минздрава сегодня находится 224 тыс. 515 доз. С сегодняшнего дня в Новосибирской области начинается вакцинация работников иностранных консульских учреждений, а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории нашего региона. Для этого открыты три пункта вакцинации: на базе поликлиник №1, №16 и на базе Центральной городской больницы.
Фото: архивы пресс-служб
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