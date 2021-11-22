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Новосибирцы выбрали лучший для проживания район города

Самые высокие оценки достались жилмассиву Энергостроителей, расположенному возле НГПУ.

Согласно сервису 2ГИС, наиболее лестные отзывы горожан получил жилмассив Энергостроителей, расположенный недалеко от Новосибирского педуниверситета. Жители поставили ему твердую пятерку.

В целом самые высокие оценки получили жилмассивы в тихих уголках мегаполиса, в окружении зелени, порой на окраине города. Хуже всего горожане оценили микрорайоны с плохой транспортной инфраструктурой и сомнительными соседями.

Официально Новосибирск разделен на десять районов. Однако горожанам привычнее ориентироваться по микрорайонам и жилмассивам, которых в городе сегодня насчитывается более 70. Почти о каждом его жители и гости высказались в интернете, оставив хвалебный или, напротив, отрицательный отзыв.

Жилмассив Энергостроителей горожане хвалят жилмассив за большое количество зелени, чистоту и общий уют.

«Второе место занял так называемый «Тихий центр». Это территория в границах Красного проспекта, Вокзальной магистрали, проспекта Димитрова и проезда Виктора Ващука», — пишет «Царьград».

Пользователи хвалят тишину, несмотря на расположение в самом центре Новосибирска, а также красивую дореволюционную архитектуру. Отдельной похвалы удостоился сквер «Водник» у института водного транспорта.

Серебро с Тихим центром разделил микрорайон Весенний в Первомайском районе, также набравший 4,8 баллов. Его хвалят за ухоженность, большое количество зелени и развитую инфраструктуру.

Фото: 2ГИС

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