Новосибирцы выбрали лучший для проживания район города

Согласно сервису 2ГИС, наиболее лестные отзывы горожан получил жилмассив Энергостроителей, расположенный недалеко от Новосибирского педуниверситета. Жители поставили ему твердую пятерку.

В целом самые высокие оценки получили жилмассивы в тихих уголках мегаполиса, в окружении зелени, порой на окраине города. Хуже всего горожане оценили микрорайоны с плохой транспортной инфраструктурой и сомнительными соседями.

Официально Новосибирск разделен на десять районов. Однако горожанам привычнее ориентироваться по микрорайонам и жилмассивам, которых в городе сегодня насчитывается более 70. Почти о каждом его жители и гости высказались в интернете, оставив хвалебный или, напротив, отрицательный отзыв.

Жилмассив Энергостроителей горожане хвалят жилмассив за большое количество зелени, чистоту и общий уют.

«Второе место занял так называемый «Тихий центр». Это территория в границах Красного проспекта, Вокзальной магистрали, проспекта Димитрова и проезда Виктора Ващука», — пишет «Царьград».

Пользователи хвалят тишину, несмотря на расположение в самом центре Новосибирска, а также красивую дореволюционную архитектуру. Отдельной похвалы удостоился сквер «Водник» у института водного транспорта.

Серебро с Тихим центром разделил микрорайон Весенний в Первомайском районе, также набравший 4,8 баллов. Его хвалят за ухоженность, большое количество зелени и развитую инфраструктуру.

Фото: 2ГИС