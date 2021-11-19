Мэр Новосибирска сообщил о подорожании проезда в общественном транспорте

Платить за проезд в новосибирском общественном транспорте придется больше, но пока не приняты конкретные сроки и величина тарифа, сказал на пресс-конференции в пятницу, 19 ноября, мэр Анатолий Локоть.

Глава города анонсировал рост тарифа полтора месяца назад. Повышение стоимости, пояснил он, обусловлено инфляцией, которую необходимо компенсировать. «По трафику пока никаких решений нет. Инфляция накладывает отпечаток, и мы приняли решение, что отставать не следует. По крайней мере, компенсацию делать необходимо, чтобы экономика транспорта не была ущербной. Иначе потом придется делать большими скачками», – подчеркнул Анатолий Локоть.

Напомним, что последний раз стоимость проезда в новосибирском общественном транспорте поднимали 15 декабря прошлого года. Тариф действует по сей день. Стоимость проезда в метро составляет 26 рублей, в автобусах — 25 рублей, в троллейбусах и трамваях — 24 рубля.

Фото: архивы пресс-служб