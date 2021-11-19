18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Число выявляемых в Новосибирской области случаев ковида перестало расти

Министр регионального здравоохранения с осторожностью прогнозирует скорый спад четвертой пандемийной волны.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов оценил текущую ситуацию с распространением коронавируса. По его словам, в четвертую волну пандемии рост заболеваемости оказался растянут во времени.

Это положительно сказалось на работе больниц, которые стали испытывать меньшую нагрузку. За три недели третьей волны было развернуто 6500 койко-мест, а за восемь недель четвертой — 4700, отметил глава ведомства. Сейчас, добавил он, количество выявляемых случаев не растет. Не исключено, что в третью декаду эта волна пандемии уже пойдет на спад.

«Опыт предыдущих трех волн показал, что они длятся восемь недель. То есть восьмая неделя – это максимальная. Потом наступают так называемое плато и постепенное падение заболевших. Сейчас четверг восьмой недели, поэтому, как говорится, загадывать не приходится», – отметил министр.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: