Число выявляемых в Новосибирской области случаев ковида перестало расти

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов оценил текущую ситуацию с распространением коронавируса. По его словам, в четвертую волну пандемии рост заболеваемости оказался растянут во времени.

Это положительно сказалось на работе больниц, которые стали испытывать меньшую нагрузку. За три недели третьей волны было развернуто 6500 койко-мест, а за восемь недель четвертой — 4700, отметил глава ведомства. Сейчас, добавил он, количество выявляемых случаев не растет. Не исключено, что в третью декаду эта волна пандемии уже пойдет на спад.

«Опыт предыдущих трех волн показал, что они длятся восемь недель. То есть восьмая неделя – это максимальная. Потом наступают так называемое плато и постепенное падение заболевших. Сейчас четверг восьмой недели, поэтому, как говорится, загадывать не приходится», – отметил министр.