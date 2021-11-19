На станции метро «Спортивная» в декабре начнутся отделочные работы

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске готова в настоящий момент готова больше чем наполовину. Скоро на платформах установят перегородки с раздвижными дверями, как на некоторых линиях петербургской подземки. А к началу декабря – подадут тепло и начнут внутреннюю отделку.



«Речь идет о том, что есть определенный цикл обкатки эскалатора. Для того чтобы Ростехнадзор принял эти конструкции в эксплуатацию, должно быть определенное количество моточасов наработано. И суть в том, чтобы совместить отделочные работы и запуск эскалаторов, нужен определенный цикл времени», — рассказывает гендиректор подрядной организации Сергей Арапов.



Отопление внутри станции запустят в течение двух-трех недель. Сразу после начнут отделочные работы. Параллельно будут обустраивать платформы. Не исключено, что для этого в отдельные дни вновь придётся закрывать метро раньше полуночи.



Перед запуском станции «Спортивная» важно оценить транспортные потоки. На МЧМ-2023 около 10 тысяч человек отправятся с ледовой арены в метро. Хорошей репетицией в этом плане может стать День города. Напомним, что парк рядом с ЛДС планируют открыть именно к этой дате.