В Калининском районе Новосибирска откроется школа с уникальными лабораториями и музеем

Она рассчитана на 1100 учеников, стоимость объекта – более миллиарда рублей.
Строительство школы по улице Михаила Немыткина вышло в финальную стадию. Завершены монтажные работы, готовится пакет документов для ввода объекта в эксплуатацию.
Как отметил министр строительства региона Иван Шмидт, Калининский район Новосибирска сегодня одна из очень перспективных площадок для жилищного строительства, здесь сегодня очень активно строится жилье, и что особенно важно: развитие территории ведется комплексно, параллельно с вводом новых жилых домов возводятся социально значимые объекты. В прошлом году в районе введена в эксплуатацию школа на ул. Тюленина вместимостью 1100 мест, в этом году уже введен в эксплуатацию детский сад по ул. Краузе, сегодня готовится к сдаче еще одна школа – на ул. Михаила Немыткина, которая строится по национальному проекту «Жилье и городская среда».
«Объекты, которые строятся в регионе по национальным проектам, находятся на постоянном контроле Правительства области. В сегодняшней ситуации, когда продолжается рост стоимости строительных материалов и по-прежнему не хватает рабочей силы из-за пандемии, выполнение госконтрактов – особая ответственность для подрядчиков. Школа на ул. Михаила Немыткина – хороший пример, строительная организация ООО «Армаком» выполнила свои обязательства в полном объеме, и объект готов к вводу в эксплуатацию. При строительстве данной школы применен типовой проект, включенный в реестр Минстроя РФ как экономически эффективный», – сказал министр.
В здании площадью более 15 тысяч квадратных метров будут созданы все условия для получения качественного современного образования: помимо классных помещений, здесь предусмотрены различные лаборатории, большая столовая, библиотека, школьный музей, спортзалы с душевыми. Организация пространства продумана до мелочей, чтобы каждый квадратный метр площадей использовался максимально эффективно.
Общая стоимость объекта – более 1,113 млрд рублей.
Министр строительства региона Иван Шмидт подчеркнул, что благодаря реализации региональных и федеральных программ в Новосибирской области одновременно строится более 140 объектов. В том числе, в этом году запланировано ввести в эксплуатацию 3 новых школы и 8 детских садов.
Фото: архивы пресс-служб
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