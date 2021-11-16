В Калининском районе Новосибирска откроется школа с уникальными лабораториями и музеем

В здании площадью более 15 тысяч квадратных метров будут созданы все условия для получения качественного современного образования: помимо классных помещений, здесь предусмотрены различные лаборатории, большая столовая, библиотека, школьный музей, спортзалы с душевыми. Организация пространства продумана до мелочей, чтобы каждый квадратный метр площадей использовался максимально эффективно.

Общая стоимость объекта – более 1,113 млрд рублей.

Министр строительства региона Иван Шмидт подчеркнул, что благодаря реализации региональных и федеральных программ в Новосибирской области одновременно строится более 140 объектов. В том числе, в этом году запланировано ввести в эксплуатацию 3 новых школы и 8 детских садов.

Фото: архивы пресс-служб