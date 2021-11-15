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Новосибирская область возьмет у Правительства России кредит на создание мусорных полигонов

Предполагается, что в регионе построят семь новых полигонов.

Мусорные полигоны будут организованы в семи районах Новосибирской области. На эти цели региональные власти привлекут средства инфраструктурных кредитов. Планируется, что первые полигоны будут запущены в работу в 2023-2026 годах, сообщила и. о. министра ЖКХ и энергетики региона Елена Макавчик.

«Строительство объектов размещения ТКО планируется на территории Куйбышевского, Тогучинского, Татарского, Каргатского, Кыштовского, Болотнинского и Искитимского районов Новосибирской области. Их проектная мощность и движение ТКО от источников образования отходов приведены в территориальной схеме обращения с отходами», – цитирует чиновницу ТАСС.

Мощность полигонов будет варьироваться от 5 до 60 тысяч тонн мусора в год. Новосибирская область получит от правительства РФ 5,3 млрд рублей по механизму инфраструктурных кредитов. Часть этих средств пойдут на создание полигонов ТБО.

Особым проектом станет строительство полигона в рамках концессионного соглашения между Новосибирской областью и группой компаний «ВИС». В качестве места под полигон рассматривается участок в Раздольненском сельсовете. Его окружают множество поселков и дачных обществ, жители которых выступают категорически против соседства с масштабной «мусорной локацией».

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