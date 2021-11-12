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Новосибирские ТЦ массово «сворачивают» работу фуд-кортов

Напомним, что с 12 ноября заведения общественного питания обязаны спрашивать у посетителей QR-коды.

Сегодня, 12 ноября, большинство ТЦ Новосибирска остановили работу фуд-кортов, теперь еду там можно купить только навынос. Такое решение торговые центры приняли самостоятельно.

Накануне ТРЦ «Сибирский молл» закрыл работу фуд-корта, убрав стулья и столы. Также столы и стулья убрали в ТРЦ «Аура», сами кафе продолжают работать в режиме наынос. При этом в «Ауре» сообщили, что в отдельные заведения с залом будут пускать только после проверки QR-кода.

По словам очевидцев, в «Галерее Новосибирск» и «Сан Сити» стулья и столы убраны. В «Галерее» пространство фуд-корта огородили сигнальной лентой. Как отметили работники фуд-корта, это сделано для того, чтобы покупатели не ели блюда на месте. В «Сан Сити» столы убрали, присесть можно около пункта вакцинации неподалеку.

Фуд-корты пока сохранили только в ТРЦ «МЕГА», его зону огородили, а для входа на ее территорию нужно предъявить QR-код. По кодам пускают и в ресторан ИКЕА.

 

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