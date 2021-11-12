Новосибирск получит 100 новых автобусов до конца 2021 года

В декабре этого года в Новосибирск поступят 100 новых автобусов, еще 50 — в течение первой половины 2022-го. Об этом сегодня на онлайн-встрече с журналистами рассказал мэр Анатолий Локоть. Как подчеркнул глава Новосибирска, с учетом уже приобретенных автопарк предприятия будет насчитывать 205 единиц нового транспорта.



«Напоминаю, что ранее мы приняли решение о приобретении по лизинговой схеме 150 новых автобусов на экологичном виде топлива. В сентябре этого года был объявлен конкурс на их закупку. Два дня назад, после проведения предусмотренных законом конкурсных процедур, был подписан соответствующий договор и заключен контракт на сумму 2,5 млрд рублей. Это средства бюджетов двух уровней – городского и областного. Согласно условиям контракта первые 100 автобусов поступят в течение декабря этого года и еще 50 — в первом полугодии 2022 года», — отметил мэр Анатолий Локоть.



По словам главы Новосибирска, с учетом ранее приобретенных 15 автобусов белорусского производства и 40 НефАЗов, автопарк муниципального предприятия «ПАТП-4» пополнится 205 единицами нового экологичного транспорта.



Все 150 приобретенных автобусов работают на газомоторном топливе и соответствуют требованиям доступной среды: имеют низкий пол и откидную аппарель для посадки-высадки маломобильных граждан. Также предусмотрены дополнительные опции: бескондукторная система оплаты проезда, кондиционер в салоне и кабине водителя, система навигации и видеонаблюдения.



В салонах НефФАЗов — двойное остекление и теплоизолирующий пол из сэндвич-панелей. Это автобусы большой вместимости: одновременно они могут перевозить более 80 пассажиров (ПАЗы — около 60).



Новая техника будет базироваться на трех производственных площадках, расположенных на проезде Автомобилистов, 1; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/4; ул. Приграничной, 2.

Сроки поставки автобусов в соответствии с контрактом:

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• 1-я партия автобусов модели НефАЗ 5299-30-57 в количестве 50 ед. — 27 декабря 2021 года,

• 2-я партия автобусов модели ПАЗ 320415-14 в количестве 50 ед. — 27 декабря 2021 года,

• 3-я партия автобусов модели НефАЗ 5299-30-57 в количестве 50 ед. — 30 июня 2022 года.

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Новые автобусы планируется пустить на маршруты Центрального округа. Ленинского, Октябрьского и Калининского районов.