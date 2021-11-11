В Новосибирске заработает новая остановка – «Аквапарк»

В Ленинском районе появится остановка «Аквапарк». Об этом сообщили в мэрии Новосибирска. Отмечается, что остановочный павильон установят в эту пятницу, 12 ноября, рядом с домом по улице Яринская, 8.

Через новую остановку будут следовать автобусы: № 16 «Центральный корпус — Затон», № 19 «Магазин «Кристалл» — ЖК «Новомарусино» и № 89 «Магазин «Кристалл» — Криводановский карьер» и маршрутного такси № 2 «Затон — Вокзал Новосибирск-Главный».

В управлении пассажирских перевозок мэрии прокомментировали, что изменения вводятся для улучшения транспортного обслуживания жителей Новосибирска.